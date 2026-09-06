Ankara'da Filenin Sultanları İçin Dev Ekran Heyecanı

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Ankaralılar, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya maçını Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda kurulan dev ekranda Türk bayrakları ve formalarla destekleyerek izledi.
Ankaralı vatandaşlar, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranda seyretti.
Başkentteki Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda kurulan dev ekranda müsabakayı takip etmek isteyen vatandaşlar, kamp sandalyeleriyle meydandaki yerlerini aldı.
Türk bayrakları ve formalarla alana gelen vatandaşlar, tezahüratlar yaparak millilere destek verdi.
Kaynak: AA