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Filenin Sultanları'ndan tarihi zafer

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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ülkeye tüm güzellikleri yaşattığını belirterek, takımı alnından öptüğünü ve olimpiyat madalyası hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Türk milletine muhtemel bütün zaferleri yaşattığını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 2026 CEV Avrupa Şampiyonası final maçının ardından Üstündağ, soruları yanıtladı.

Finallerin havasının farklı olduğunu anlatan Mehmet Akif Üstündağ, "Kazanmak için inanmıştık. Evimizde bir Avrupa şampiyonluğu, iki defa final oynadık. Bu üçüncüsüydü kazanmalıydık, kazandık. Ben bu galibiyette taraftarın çok önemli rol oynadığını gördüm. Maça çok kötü başladık, çok kötü bir set. Muhteşem dönüş, 1-1. Yine kötü bir set, yine muhteşem dönüş ve muhteşem bir tie-break. Bu finalin havası başka. Burada inişler ve çıkışlar olacak. Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar. Sırada bir olimpiyat madalyası var." diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantilediğini vurgulayan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Zaten puanla da garantileyecektik ama yüzde 1 de olsa bir sıkıntı yaşamamak için bugün burada olimpiyatı garantileyen bir takımdan bahsediyoruz. Turnuvanın ilk gününden bugüne kadar bizleri bir dakika yalnız bırakmayan bu taraftara çok teşekkür ediyorum. Şahsım adıma bu taraftara şampiyonluğu armağan ediyorum. Herkesin çok büyük emeği var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. En önemli olay o İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını göndere çektiren tarihi bir takımdan bahsediyoruz. Bu takım bize bu zaferi yaşattığı için hepsinin alnından öpüyorum. Biz finaller oynayıp kaybettiğimizde özür dileyen bir camiaydık. Neden özür diliyoruz? Bugün buradaki bu coşku üzüldüğü için üzülüp özür diledik. Bize bunu mükemmeliyle yaşattılar."

TVF Başkanı Üstündağ, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yüzlerce mesaj var. Ekranlarda da takip edilmiş. 'İkinci sette eğer sayıyı almasaydık, challenge müdahalemiz olmasaydı 20-17 olacaktı. Ama 20-17 olmadı, 19-18'i yakaladık. Oradan da dönüş noktası oldu' diye böyle mesajlar attılar. Biz bir ekip, bir aileyiz. Tabii ki iyi günde, kötü günde beraber olacağız. Düşerken de kalkarken de hep beraber olacağız. Birlik beraberlik içerisinde olmazsak bu başarılar da olmaz. Voleybolun şu başarısının tesadüf olmadığının altını çizmek istiyorum. Çok emek var."

Kaynak: AA
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