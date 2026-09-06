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Saliha Şahin: İki Kupayla Yazı Kapattık

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Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörü Saliha Şahin, 2026 yazını iki kupayla kapattıkları için gururlu olduklarını söyledi.

Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörü Saliha Şahin, 2026 yazını iki kupayla kapattıkları için gururlu olduklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalin ardından ay-yıldızlı voleybolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonluktan dolayı gururlu olduklarını vurgulayan 27 yaşındaki voleybolcu, "İnanılmaz gururluyuz. Bunu ülkemizde kazandığımız için ayrı gururluyuz. Herkesi çok tebrik ederim. Gerçekten herkesin emeğine sağlık. Çok zor bir yazdı. Yazı iki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasına şaşırmadık. Taktiğe bağlı kalarak, istemeye devam ederek maçı kendi lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

İtalya'nın çok güçlü bir ekip olduğunun altını çizen Saliha, "İtalya sadece savunma konusunda değil, bence blokta, atakta yani her şeyde iyi olan bir takım. Zaten çok zor olacağını biliyorduk. Ama taktiğe bağlı kaldık ve çok istedik sanırım. Tabii ki seyircimizin desteğiyle de hep birlikte tekrardan kazanmış olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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