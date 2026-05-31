Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Milletler Ligi ilk haftasında Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaşacak. 16 kişilik kadroda Dilay Özdemir, İlkin Aydın, Deniz Uyanık gibi isimler yer alıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) sahne alıyor. Milliler, 2026 Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Ay-yıldızlıların ilk hafta kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

Maç programı şöyle:

1. Hafta (Brasilia, Brezilya)

3 Haziran Çarşamba

19.00 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

4 Haziran Perşembe

22.30 Türkiye - Hollanda

6 Haziran Cumartesi

21.30 İtalya - Türkiye

8 Haziran (Pazarı pazartesiye bağlayan gece)

00.00 Bulgaristan - Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
