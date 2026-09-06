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Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı: Avrupa şampiyonluğu ve LA 2028 bileti

Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı: Avrupa şampiyonluğu ve LA 2028 bileti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak hem kupayı Türkiye'ye getirdi hem de 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı kazandı. Bu sonuçla üst üste üçüncü kez olimpiyatlarda mücadele edecek olan Filenin Sultanları, güçlü performansını uluslararası arenada sürdürüyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı kazandı.

Avrupa'nın zirvesine çıkarak şampiyonluk kupasını bir kez daha Türkiye'ye getiren ay-yıldızlılar, elde ettiği bu başarıyla Los Angeles 2028 biletinin de sahibi oldu. Türk voleybolunun uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekleyen Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu ile taçlandırdığı 2026 yılında bir önemli hedefi daha gerçekleştirerek Olimpiyat Oyunları'ndaki yerini şimdiden garantiledi.

Londra 2012, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından Los Angeles 2028'e de katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı; üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
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