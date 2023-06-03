A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Lig'i 3'üncü maçında İtalya'yı 25-19, 26-24, 25-19 setler sonucu 3-0 mağlup etti. Karşılaşma Antalya Spor Salonu'nda oynandı.

Yoluna 3'te 3 ile devam eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin Antalya etabında yarın saat 20.00'de ABD ile karşı karşıya gelecek.