A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Lig'i 3'üncü maçında İtalya'yı 25-19, 26-24, 25-19 setler sonucu 3-0 mağlup etti. Karşılaşma Antalya Spor Salonu'nda oynandı.
SALON: AntalyaHAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Maamer El Keboub (Cezayir)TÜRKİYE: Derya, Zehra, Vargas, İlkin, Kübra, Cansu, Simge (L) (Elif, Gizem, Ebrar)İTALYA: Bosio, Omoruyi, Mazzaro, Nwakalor, Degradi, L.Nwakalor, Parrocchiale (L) (Battistoni, D'odorico, Squarcini, Maual)SETLER: 25-19, 26-24, 25-19SÜRE: 83 dakikaA Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Lig'i 3'üncü maçında İtalya'yı 25-19, 26-24, 25-19 setler sonucu 3-0 mağlup etti. AntalyaSpor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Başkanı Aleksandar Boricic, CEV Başkan Vekili Renato Arena, Volleyball World CEO'su Finn Taylor, Volleyball World Yönetim Kurulu Başkanı Fernando Lima, FIVB/CEV Yönetim Kurulu Üyesi Zdeslav Barac, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Milli Takımlardan Sorumlu YKÜ Bahar Mert, TVF Sağlık İşlerinden Sorumlu YKÜ A.Nihan Karaçam Salkaya, TVF Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu YKÜ Kazım Şahin Gürkan, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz ve TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi tribünden takip etti.
Yoluna 3'te 3 ile devam eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin Antalya etabında yarın saat 20.00'de ABD ile karşı karşıya gelecek.