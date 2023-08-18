A Milli Kadın Voleybol Takımı İsveç'i 3-0 Yendi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi. Filenin Sultanları, Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00'de Azerbaycan ile yapacak.
Salon: Castello
Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Benone Visan (Romanya)
Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın) ??
İsveç : Anna Haak, Linda Andersson, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Wasserfaller, Julevik (Emmy Andersson, Rebecka Lazic, Brink, Gustafsson, Arrestad, Hellvig, Nilsson)
Setler: 25-22, 25-18, 25-13
Süre: 76 dakika (32, 24, 20)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi.
Filenin Sultanları, Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00'de Azerbaycan ile yapacak.