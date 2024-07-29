A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda'yı mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. Takım, ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ilk maçında 2-0 geriye düştüğü mücadelede Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. Olimpiyatlara galibiyetle başlayan milliler, gruptaki ikinci maçında 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Salon: South Paris Arena
Hakemler: Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Stefano Cesare (İtalya)
Türkiye: Vargas, Hande, Eda, Cansu, Ebrar, Aslı, Gizem (L) (Elif, İlkin, Derya, Meliha)
Hollanda: Plak, Knollema, Lohuis, Bongaerts, Baijens, Daalderop, Reesink (L) (Jasper, Dambrink, Van Aalen, Buijs)
Setler: 19-25, 19-25, 25-22, 25-22, 15-13
Süre: 2 saat 11 dakika - İSTANBUL