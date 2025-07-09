A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-0 Yenerek Finallere Katılım Sağladı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek, Polonya'da düzenlenecek finallere katılmayı garantiledi. Milliler, 11 Temmuz'da Çekya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın Apeldoorn şehrinin ev sahipliği yaptığı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. haftasının ilk maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.

Ay-yıldızlılar, üçüncü haftadaki ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü saat 21.30'da Çekya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Salon: Omnisport

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Pawel Burkiewicz (Polonya)

Hollanda: Daalderop, Ten Brinke, Dambrink, Vos, Stuut, Van Aalen, Reesink (L) (H.Jasper, Lyklema, Van de Vosse, Kok, Jansen)

Türkiye: Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Gizem (L) (Derya, Ebrar, Meliha)

Setler: 19-25, 16-25, 21-25,

Süre: 69 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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