A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'da VNL 3. Haftasında Mücadele Edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da sahne alacak.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da mücadele edecek. Milliler, Apeldoorn şehrinde oynanacak üçüncü hafta müsabakalarında Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

A Milli Takım'ın, 3. hafta maç programı şu şekilde:

9 Temmuz Çarşamba

21.30 Hollanda - Türkiye

11 Temmuz Cuma

21.30 Çekya - Türkiye

12 Temmuz Cumartesi

20.00 Türkiye - İtalya

13 Temmuz Pazar

21.00 Sırbistan - Türkiye

Millilerin kadrosu da şöyle:

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken (Kaptan), Yaprak Erkek

Orta oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise son antrenmanda ayak tabanında zorlanma ve ağrı yaşaması nedeniyle tetkik ve tedavi amacıyla VNL 3. hafta kadrosunda yer almadılar. - İSTANBUL