A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'da VNL 3. Haftasında Mücadele Edecek
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak. Millilerin kadrosunda yer alan oyuncular belirlendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da sahne alacak.
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da mücadele edecek. Milliler, Apeldoorn şehrinde oynanacak üçüncü hafta müsabakalarında Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.
A Milli Takım'ın, 3. hafta maç programı şu şekilde:
9 Temmuz Çarşamba
21.30 Hollanda - Türkiye
11 Temmuz Cuma
21.30 Çekya - Türkiye
12 Temmuz Cumartesi
20.00 Türkiye - İtalya
13 Temmuz Pazar
21.00 Sırbistan - Türkiye
Millilerin kadrosu da şöyle:
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken (Kaptan), Yaprak Erkek
Orta oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise son antrenmanda ayak tabanında zorlanma ve ağrı yaşaması nedeniyle tetkik ve tedavi amacıyla VNL 3. hafta kadrosunda yer almadılar. - İSTANBUL