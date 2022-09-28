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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takım'ımız, 2022 Dünya Şampiyonası'nda, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, son olarak Güney Kore ile karşı karşıya gelmiş ve maçtan, 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

DOMİNİK'İ DE GEÇMEYİ BAŞARDIK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu üçüncü maçında Polonya'nın Gdansk şehrindeki Ergo Arena'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Filenin sultanları, Dominik'i de 3-2 ile geçmeyi başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Dominik Cumhuriyeti Dünya Şampiyonası voleybol Spor Haberler

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