A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'i yenerek yarı finale yükseldi

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Gökhan HEBEPCİ - İSTANBUL,

SALON: South Paris Arena 1

HAKEMLER: Scott Dziewirz (Kanada), Ahmed Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri)

ÇİN: Diao, Yingying Li, Wang, Gong, Zhu, Yuan, Mengjie (L) (Zhang, Ding, Zheng, Wu)

TÜRKİYE: Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Gizem (L) (Meliha, İlkin, Elif, Derya, Aslı)

SETLER: 25-23, 21-25, 24-26, 25-21, 12-15

SÜRE: 2 saat 23 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya- Sırbistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Milliler ayrıca bu sonuçla, organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

South Paris Arena 1'de oynanan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final mücadelesinde Çin'i 25-23, 21-25, 24-26, 25-21 ve 12-15'lik setlerle 3-2 yenen A Milliler, adını yarı finale yazdırdı. Büyük bir başarıya imza atarak olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Filenin Sultanları, yarı finalde 8 Ağustos'ta İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. A Millilerde Melisa Vargas, bulduğu 41 sayıyla yıldızlaştı.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.