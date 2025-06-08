A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-2 Yenerek Başarıya Ulaştı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Çin'i 3-2 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Milliler, İstanbul'da devam edecek müsabakalara hazırlanıyor.
ÇİN-TÜRKİYE: 2-3
SALON: National Indoor
HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)
ÇİN: Gong, Zhuang, Wang, Zhang, Wu, Chen, M.Wang (L) (Yang, Wang A., Dong, Zou, Tang)
TÜRKİYE: Aleksia, Ayşe, Berka, Elif, Hande, Aslı, Eylül (L) (Saliha, Dilay, Yaprak)
SETLER: 25-19, 20-25, 31-29, 26-28, 12-15
SÜRE: 2 saat 10 dk
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Çin'i 2-1 geriye düştüğü müsabakada 3-2 mağlup etti.
VNL'de ilk haftayı 4'te 4 ile tamamlayan Millilerimiz, puanını 10'a çıkardı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahne alacak.
Milliler İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek. Program şu şekilde:
8 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya