A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-2 Yenerek Başarıya Ulaştı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-2 Yenerek Başarıya Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Çin'i 3-2 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Milliler, İstanbul'da devam edecek müsabakalara hazırlanıyor.

ÇİN-TÜRKİYE: 2-3

SALON: National Indoor

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)

ÇİN: Gong, Zhuang, Wang, Zhang, Wu, Chen, M.Wang (L) (Yang, Wang A., Dong, Zou, Tang)

TÜRKİYE: Aleksia, Ayşe, Berka, Elif, Hande, Aslı, Eylül (L) (Saliha, Dilay, Yaprak)

SETLER: 25-19, 20-25, 31-29, 26-28, 12-15

SÜRE: 2 saat 10 dk

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Çin'i 2-1 geriye düştüğü müsabakada 3-2 mağlup etti.

VNL'de ilk haftayı 4'te 4 ile tamamlayan Millilerimiz, puanını 10'a çıkardı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahne alacak.

Milliler İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek. Program şu şekilde:

8 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!

Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.