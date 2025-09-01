A Milli Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler, 4 Eylül'de ABD ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda üst üste 2. kez çeyrek finale yükseldi. Milliler, 4 Eylül Perşembe günü ABD ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Salon: Indoor Stadium Huamark, Bangkok
Hakemler: Noemi Karina Rene (Arjantin), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)
Türkiye: Yaprak, Eda, Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Gizem (L) (Hande, Elif, İlkin, Aslı, Jack-Kısal)
Slovenya: Lorber Fijok, Milosic, Zatkovic, Sillah, Planinsec, Mori Pavlovic, Juric (L) (Godec, Haluzan Sagadin, Siftar, Frelih)
Setler: 30-28, 25-13, 29-27
Süre: 90 dakika - İSTANBUL