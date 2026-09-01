A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan'ı 3-0 Geçerek Çeyrek Finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, ilk seti 25-14, ikinci seti 25-16 ve üçüncü seti 25-22 kazanarak maçı 3-0 ile tamamladı. Çeyrek finalde Türkiye, 3 Eylül Perşembe günü Almanya ile karşılaşacak. Maçın ardından milli takım kariyerini noktalayan Azerbaycanlı voleybolcu Polina Rahimova'ya çiçek takdim edildi.
(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.
Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, ilk seti 25-14 kazandı. İkinci sette Melissa Vargas'ın servisleri ve file önündeki etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren milliler, seti 25-16 alarak durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette Azerbaycan'ın direnci arttı ve skor 21-21'de eşitlendi. Kritik bölümde hata yapmayan ay-yıldızlılar seti 25-22, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.
A Milli Takım, 3 Eylül Perşembe çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Maçın ardından milli takım kariyerini noktalayan Azerbaycanlı voleybolcu Polina Rahimova'ya çiçek takdim edildi.
Teknik direktör Volkan Demirel de karşılaşmayı ailesiyle birlikte tribünden takip etti.