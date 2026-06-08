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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi ilk hafta maçında Bulgaristan'ı 3-1 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Karşılaşma Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynandı.

Salon: Nilson Nelson

Hakemler: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Nathan Mahaven (ABD)

Bulgaristan : Slavcheva, Milanova, Saykova, Stoyanova, Paskova, Naneva (Pashkuleva, Todorova, Krasteva, Veneva, Guncheva, Nikolova)

Türkiye: Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Karmen Aksoy, Defne Başyolcu, Saliha Şahin, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak)

Setler: 12-25, 9-25, 25-22, 18-25

Süre: 90 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlılar, turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

VNL'in ikinci etap mücadelesi, 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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