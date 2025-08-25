A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 Yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek son 16'ya kalmayı başardı.

SALON: Nakhon Ratchasima

HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Yuliya Akulova (Kazakistan)

TÜRKİYE: Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (İlkin, Hande, Elif)

BULGARİSTAN: Paskova, Vuchkova, Stoyanova, Milanova, Dimitrova, Kitipova, Pashkuleva (L) (Veneva, Krivoshiyska)

SETLER: 25-23, 25-19, 25-13

SÜRE: 80 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı. Milliler, E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve son 16'yı garantiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
TMSF eylülde 12 ihale düzenleyecek! Flash Haber de listede

Türkiye'nin dev televizyon kanalı ve tekstil markası satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.