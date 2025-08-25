A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 Yendi

SALON: Nakhon Ratchasima

HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Yuliya Akulova (Kazakistan)

TÜRKİYE: Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (İlkin, Hande, Elif)

BULGARİSTAN: Paskova, Vuchkova, Stoyanova, Milanova, Dimitrova, Kitipova, Pashkuleva (L) (Veneva, Krivoshiyska)

SETLER: 25-23, 25-19, 25-13

SÜRE: 80 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı. Milliler, E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve son 16'yı garantiledi.