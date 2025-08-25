A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 Yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek son 16'ya kalmayı başardı.
SALON: Nakhon Ratchasima
HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Yuliya Akulova (Kazakistan)
TÜRKİYE: Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (İlkin, Hande, Elif)
BULGARİSTAN: Paskova, Vuchkova, Stoyanova, Milanova, Dimitrova, Kitipova, Pashkuleva (L) (Veneva, Krivoshiyska)
SETLER: 25-23, 25-19, 25-13
SÜRE: 80 dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı. Milliler, E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve son 16'yı garantiledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor