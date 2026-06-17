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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

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2026 FIVB Milletler Ligi Ankara etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 25-14, 25-13 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenerek turnuvadaki 3. galibiyetini aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay)

Türkiye: Sinead Jack Kısal, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Karmen Aksoy, Melissa Vargas, İlkin Aydın (Gizem Örge, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Berka Buse Özden, Defne Başyolcu)

Belçika : Van Sas, Herbots, Lemmens, Martin, Demeyer, Fransen (Rampelberg, Debouck, Bertels, Radovic, Koulberg, Nagels, Deleu, Maes)

Setler: 25-14, 25-13, 25-23

Süre: 82 dakika

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-0 yendi.

Türkiye, karşılaşmanın başında üst üste bulduğu sayılar ve Vargas'ın etkili smaçlarıyla 8-4 üstünlük sağladı. Belçika'nın hücumlarına blok sayılarıyla karşılık veren ay-yıldızlı ekip, rakibine skor 12-4'te mola aldırdı. Orta oyuncu Sinead Jack Kısal ile bloklarda başarılı olan ve farkı açan milli takım, ilk seti 25-14 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette oyuna yeniden ağırlığını koyan ay-yıldızlılar, 10-6 öne geçti. Belçika'nın hücumdaki hatalarının ardından etkili servislerle skoru değiştiren Türkiye, 7 sayı fark yakaladı: 16-9. Elif Şahin'in pasör pozisyonunda ve bloklarda etkili oynadığı set, milli takımın 25-13 üstünlüğüyle sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü sete Vargas ve Kısal'ın etkili oyunuyla başladı. Blokta ve hücum aksiyonlarında üstün oyun sergileyen milliler, 10-7 öne geçti. Serviste ve savunmada hata yapmaya başlayan Türkiye karşısında Belçika, 13-13'te skoru eşitledi. Karşılıklı sayıların ardından Vargas ile yeniden üstünlük kuran milli takım, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

VNL'in Ankara etabına Belçika karşısında kazanarak başlayan milli takım, organizasyondaki 3. galibiyetini alırken Belçika, 3. yenilgisini yaşadı.

Belçika'ya en son 2019'da kaybeden ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı üst üste 6. galibiyetini alarak seriyi sürdürdü.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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