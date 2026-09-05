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Milliler finalde: Sırbistan'ı 3-0 geçtik

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler finalde Polonya-İtalya müsabakasının galibi ile mücadele edecek.

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Milliler ilk seti 25-20 kazanırken, ikinci seti de 25-19 aldı ve 2-0 öne geçti. Üçüncü seti 25-20 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar maçı 3-0 kazanarak adını finale yazdı.

A Milliler, Polonya - İtalya karşılaşmasının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Bakan Bak'tan, millilere destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Millileri yarı final maçında yalnız bırakmadı. Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte saha kenarında takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Theodora Kyrıopoulou, Raquel Portela

Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge (L), Eylül Akarçeşme Yatgın, Saliha Şahin)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Sırbistan: Maja Ognjenovic, Anja Zubic, Mina Popovic, Tijana Boskovic, Vanja Ivanovic, Hena Kurtagic (Aleksandra Jegdic (L), Sladjana Mirkovic, Nina Cajıc, Bojana Gocanin (L), Ljubica Milojevic)

Başantrenör: Zoran Terzic

Setler: 25-20, 25-19, 25-20

Süre: 86 dakika (25, 34, 27)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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