Haberler

Filenin Sultanları Letonya ile Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın İstanbul'da Letonya ile karşılaşacak. Türkiye, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi kazanarak turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında yarın A Grubu'nda Letonya ile karşılaşacak.

A Grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu Türkiye, ilk maçına Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın 19.00'da Letonya ile oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip grupta ayrıca Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup maçları programı şu şekilde:

21 Ağustos Cuma:

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos Pazar:

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos Pazartesi:

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos Çarşamba:

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos Cuma:

19.00 Türkiye-Polonya

Kadro

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge.

Kaynak: AA
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! Soruşturma başlatıldı
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz

İmamoğlu'nun itirafçı tanıklara soruları hakimi çileden çıkardı

Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor

Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor
Kimse bu detayı bilmiyordu! 93 yıllık sır gün yüzüne çıktı: Danimarka serhat illerimizde bunun peşindeymiş

93 yıllık sır! Danimarka, serhat illerimizde bunun peşindeymiş
Tarihte bir ilk! Okan Buruk'un arayıp ikna ettiği genç yıldız yola çıktı geliyor

Okan hocanın arayıp ikna ettiği yıldız yola çıktı geliyor
Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt

Efsane futbolcudan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt
Saç örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

Saç örme eylemine katılmıştı: Desteği, genç hemşireye pahalıya patladı