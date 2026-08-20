Filenin Sultanları Letonya ile Başlıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın İstanbul'da Letonya ile karşılaşacak. Türkiye, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi kazanarak turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında yarın A Grubu'nda Letonya ile karşılaşacak.
A Grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu Türkiye, ilk maçına Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın 19.00'da Letonya ile oynayacak.
Ay-yıldızlı ekip grupta ayrıca Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup maçları programı şu şekilde:
21 Ağustos Cuma:
19.00 Türkiye-Letonya
23 Ağustos Pazar:
19.00 Türkiye-Slovenya
24 Ağustos Pazartesi:
19.00 Türkiye-Macaristan
26 Ağustos Çarşamba:
19.00 Türkiye-Almanya
28 Ağustos Cuma:
19.00 Türkiye-Polonya
Kadro
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge.