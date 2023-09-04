A Milli Kadın Voleybol Takımı Antalya'da Şampiyonluk Coşkusu Yaşattı

Filenin Sultanları'nın tarihi şampiyonluğunun heyecanı, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin dev ekranlardan maçı canlı yayınladığı Ziya Gökalp Kent Parkı'nda yaşandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek uzandığı şampiyonluk, Antalya'da da büyük coşkuyla kutlandı. Muratpaşa Belediyesi, Ziya Gökalp Kent Parkı'nda zorlu mücadeleyi 2 dev ekrandan yayınladı. Yüzlerce Antalyalı, ilk dakikasından itibaren büyük bir mücadeleye sahne olan maçı heyecan içinde izledi. Maçı, Belediye Başkanı Uysal'ın yanı sıra bu sezon Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadelede edecek Muratpaşa Belediyesi Sigortashop sporcuları da dev ekranlardan takip etti. Park, finalin oynandığı Brüksel'deki tribünleri aratmayan görüntülere sahne olurken Melissa Vargas'la gelen şampiyonluk sayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal ve yüzlerce kişi, tek yürek şampiyonluğu kutladı.(DHA)