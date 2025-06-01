A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi İçin Çin'e Gitti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk ayak karşılaşmaları için Çin'e gitti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 2025 Milletler Ligi'nin ilk ayağında 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

Millilerin maç programı (TSİ) ve ilk hafta kadrosu şöyle:

4 Haziran Çarşamba:

06.30 Fransa-Türkiye

5 Haziran Perşembe:

14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran Cumartesi:

10.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran Pazar:

14.30 Çin-Türkiye

Kadro

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın