A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olmalarına ilişkin, 'Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonluğunu da ülkemize getiren takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum.' dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olmalarına ilişkin, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonluğunu da ülkemize getiren takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum." dedi.

Eda Erdem Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakayı kazandıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Seyir zevki yüksek ve tempolu bir maçı geride bıraktıklarını belirten Eda Erdem Dündar, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonluğunu da ülkemize getiren takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Herkesin eline sağlık." ifadelerini kullandı.