A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'nda korta çıkacak

A Milli Kadın Tenis Takımı, Portekiz'de düzenlenen Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1 maçlarında Hollanda, Macaristan ve Gürcistan ile karşılaşacak. İlk maçında Gürcistan ile karşılaşacak olan takım, grup aşamasında yükselme ve düşmeme serileri için mücadele edecek.

A Milli Kadın Tenis Takımı'nın Hollanda, Macaristan ve Gürcistan ile karşılaşacağı Billie Jean King Kupası Avrupa/ Afrika Bölgesi Grup 1 maçları, yarın Portekiz'de başlayacak.

Ayla Aksu, Berfu Cengiz, İpek Öz, İrem Kurt ve Ada Kumru'dan oluşan Türkiye Milli Takımı, Oeiras kasabasındaki Jamor Tenis Kompleksi'nde korta çıkacak.

Türkiye, 16 takımın 4 grupta mücadele edeceği organizasyonda Hollanda, Macaristan ve Gürcistan'ın bulunduğu B Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak.

Grup liderleri, çapraz eşleşme neticesinde yükselme, 3 ve 4. sıradaki ekipler de düşmeme play-off serisi oynayacak.

Yükselme serileri sonucu 3 takım, bir üst küme olan Billie Jean King Kupası Elemeleri'ne 2027'de katılabilmek için kasım ayında yapılacak dünya grubu play-off'larında oynama hakkı kazanacak.

Düşmeme serilerinin ardından ise 4 takım, gelecek sezon Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 2'de yer alacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
