A Milli Kadın Tenis Takımı, Antalya'da kampa girecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Kadın Tenis Takımı, Antalya'da kampa girecek

AA - Musa Samur - Spor
 - Güncelleme:
A Milli Kadın Tenis Takımı, Antalya'da kampa girecek

Avrupa/Afrika ve Asya/Okyanusya Billie Jean King Cup 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Tenis Takımı, hazırlıklarını Antalya'da yapacak.

ANTALYA (AA) - Avrupa/Afrika ve Asya/Okyanusya Billie Jean King Cup 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Tenis Takımı, hazırlıklarını Antalya'da yapacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, 11-16 Nisan tarihlerinde Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenecek Billie Jean King Cup öncesi gerçekleştirilecek kampta, milli sporcular Pemra Özgen, İpek Öz, Berfu Cengiz, Ayla Aksu, Zeynep Sönmez ve İlay Yörük yer alacak.

Millilerin, Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde 5 Nisan Salı günü başlayacak kampı, 10 Nisan Pazar günü sona erecek.

Açıklamada ayrıca, Billie Jean King Cup'ta milli takımın muhtemel rakiplerinin Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Sırbistan, Slovenya ve İsveç olacağı bilgisi paylaşıldı.

AA / Musa Samur - Spor

Billie Jean, Antalya, Tenis, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title