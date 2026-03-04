Haberler

Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

Güncelleme:
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası üçüncü maçında Çekya'ya 26-34 yenilerek grup aşamasında zorlu bir sınav verdi. Takım, Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak.

Salon: Kastamonu Merkez Spor Salonu

Hakemler: Matija Brodic, Matija Hodzic (Hırvatistan)

Türkiye: Sude Karademir, Yağmur Bembeyaz, Beyzanur Türkyılmaz 1, Ceylan Aydemir 1, Emine Gökdemir 1, Seval Bozova, Hande Muhcu, Reyhan Kaya, Sude Naz Dağ 2, Yağmur Özler 4, Döne Gül Bozdoğan 2, Gülcan Tügel 5, Beyza Gedik, Edanur Burhan, Zeynepnur Kendirci 3, Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen 1, Nurceren Akgün Göktepe 6

Çekya: Valerie Smetkova 7, Eliska Desortova 8, Dominika Zachova 4, Kamila Kordovska 3, Marketa Sustackova 2, Veronika Vavrova, Klara Kubalkova 2, Anna Jestribkova 4, Kristyna Königova 3, Simona Schreibmeierova, Karolina Pejsova, Marie Polakova, Veronika Holeckova 1, Eliska Radova

Devre: 11-18

İki dakika cezası alanlar: Veronika Vavrova, Marie Polakova, Anna Jestribkova (Çekya), Gülcan Tügel, Sude Naz Dağ, Nil Şengöçen, Emine Gökdemir (Türkiye)

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası üçüncü maçında konuk ettiği Çekya'a 26-34 yenildi.

2026 Avrupa Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyona öncesinde hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor.

Milli takım, EHF Avrupa Kupası Grup G2'de Danimarka, Macaristan ve Çekya ile yer alıyor. Kupada grup aşaması, 12 Nisan 2026'da oynanacak maçlarla sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar EHF Avrupa Kupası Dörtlü Final'e yükselecek.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
