A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın Çekya'yı konuk edecek

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Kadınlar EHF Avrupa Kupası'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı Kastamonu'da ağırlayacak. Maç saat 19.00'da başlayacak.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Hırvatintan'dan Matija Brodic ve Matija Hodzic hakem ikilisi düdük çalacak.

Kupada 1. Grup'ta Norveç, Romanya, Polonya ve Slovakya, 2. Grup'ta ise Türkiye, Danimarka, Macaristan ve Çekya mücadele ediyor.

Maçlar, çift devreli lig usulüne göre oynanırken, gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar Avrupa Kupası Finalleri'ne yükselecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
