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A Milli Kadın Hentbol Takımı Ankara'da hazırlık kampına başladı

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Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına hazırlanan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, A2 Milli Kadın Hentbol Takımları ile Ankara'da yapacağı hazırlık kampı başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde toplanan milliler, 30 Mart'ta Karadağ müsabakasının oynanacağı Rize'ye gidecek.

Milli takım, gruptaki beşinci maçında 3 Nisan'da Rize'de Karadağ'ı ağırlayacak. Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma oynanacağı Rize Yenişehir Spor Salonu'nda 2 Nisan Salı günü saat 15.30'da bir basın toplantısı düzenlenecek.

Başantrenör Costica Buceschi, A Milli Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Betül Yılmaz ve oyuncusu Aslı İskit Çalışkan katılacağı basın toplantısı THF Youtube Kanalı'ndan canlı olarak verilecek.

6. Eleme Grubu'ndaki son maçını ise milli takım, 7 Nisan'da deplasmanda Sırbistan'la oynayacak. Zrenjanin kentindeki Kristalna Dvorana Salonu'nda oynanacak karşılaşma ise TSİ 19.00'da başlayacak.

A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Merve Erbektaş, Selen Akalın, Yaren Berfe Göker, Beyza İrem Türkoğlu Şengül, Ceylan Aydemir, Aslı İskit Çalışkan, Betül Yılmaz, Diğdem Hoşgör, Sevgi Kalyoncuoğlu, Betül Karaarslan, Dönegül Bozdoğan, Yasemin Şahin, Eda Nur Çetin, Fatma Küçükyıldız Özdemir, Gülcan Tügel, Ayşenur Kara, Bilgenur Öztürk, Emine Gökdemir, Cansu Akalın, Ceren Demircelen, Hatice Özdemir, Nurceren Akgün Göktepe.

Kaynak: AA / Spor

Sırbistan Karadağ Ankara Spor Güncel Haberler

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