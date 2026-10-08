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A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Slovenya'yı play-off ilk maçında ağırlayacak

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. tur ilk maçında yarın saat 19.00'da Pendik Stadı'nda Slovenya'yı ağırlayacak. Karşılaşma futbolseverlerce ücretsiz izlenebilecek; rövanş 13 Ekim Salı günü saat 18.00'de Slovenya'da oynanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. tur ilk maçında yarın Slovenya'yı ağırlayacak.

Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Futbolseverler, müsabakayı ücretsiz olarak izleyebilecek.

Karşılaşmanın rövanşı ise 13 Ekim Salı günü saat 18.00'de Slovenya'da oynanacak.

Kaynak: AA
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