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A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Slovenya deplasmanında play-off rövanşına çıkıyor

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turu rövanşında yarın TSİ 18.00'de Slovenya'ya konuk olacak. İlk maçta Pendik Stadı'nda 3-3 berabere kalan ay-yıldızlı takım, rakibini mağlup ederse play-off 2. turuna yükselecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turu rövanş maçında yarın Slovenya'ya konuk olacak.

Sportni Park Domzale Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, turun ilk maçında Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldiği Slovenya ile 3-3 berabere kaldı.

Türkiye, rakibini mağlup etmesi halinde play-off 2. turuna yükselecek.

Kaynak: AA
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