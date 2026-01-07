Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Selin Cemal Başdüdükçü, West Ham United'da

19 yaşındaki Selin Cemal Başdüdükçü, İngiltere'nin West Ham United takımıyla 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Londra doğumlu futbolcu, milli takım arkadaşı Halle Houssein ile aynı takımda forma giyecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Selin Cemal Başdüdükçü, İngiltere temsilcisi West Ham United'a transfer oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 yaşındaki futbolcunun Londra temsilcisiyle 2028'e kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

Londra doğumlu milli oyuncunun ilk profesyonel sözleşmesine imza attığı aktarıldı.

Selin Cemal Başdüdükçü'nün West Ham United'da Türk milli takımın futbolcusu Halle Houssein ile beraber forma giyeceği kaydedilerek, iki isme de başarı dileğinde bulunuldu.

