Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya maçı biletleri Passo'dan ücretsiz alınacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turunda Slovenya ile 9 Ekim'de oynayacağı maç ücretsiz izlenebilecek. Pendik Stadı'ndaki mücadele için taraftarlar Passo mobil uygulaması ve internet sitesinden ücretsiz bilet alabilecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turunda 9 Ekim'de oynayacağı Slovenya mücadelesi ücretsiz izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pendik Stadı'nda oynanacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, Passo mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden ücretsiz biletlerini alabilecek.

Kaynak: AA
Nişanlandıktan 48 saat sonra trafik kazasında yan yana can verdiler

Mutlulukları yarım kaldı! İki gün önce nişanlanan çift aynı gün öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökçe'nin katil zanlısının takipçisi yaklaşık 15 kat arttı, yakışıklı yorumlar tepki çekti

Gökçe'yi vahşice katlettikten sonra takipçisi arttı

Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti

Denizden hazine çıktı! Hemen oraya koştu
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Fatma Betül ifadeye çağrıldı
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak

Bu performansın bedeli ağır oldu!
Ermenistan Meclisi’nde yumruklar havada uçuştu

Komşuda milletvekilleri birbirine girdi! Mecliste yumruklar konuştu
Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret

Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret
Hakan Hatipoğlu 'Gecede 400 bin para kazanıyor' dedi, herkesin aklına aynı isim geldi

"Gecede 400 bin para kazanıyor" dedi, herkesin aklına aynı isim geldi