A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya maçı biletleri Passo'dan ücretsiz alınacak

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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turunda 9 Ekim'de oynayacağı Slovenya mücadelesi ücretsiz izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pendik Stadı'nda oynanacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, Passo mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden ücretsiz biletlerini alabilecek.

Kaynak: AA