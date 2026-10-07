A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya maçı biletleri Passo'dan ücretsiz alınacak

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya maçı biletleri Passo'dan ücretsiz alınacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turunda Slovenya ile 9 Ekim'de oynayacağı maç ücretsiz izlenebilecek. Pendik Stadı'ndaki mücadele için taraftarlar Passo mobil uygulaması ve internet sitesinden ücretsiz bilet alabilecek.
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turunda 9 Ekim'de oynayacağı Slovenya mücadelesi ücretsiz izlenebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pendik Stadı'nda oynanacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, Passo mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden ücretsiz biletlerini alabilecek.
Kaynak: AA