A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın İsviçre'yi ağırlayacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak.

Sinop Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.

Grubunda Malta ve Kuzey İrlanda'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, İsviçre'ye ise deplasmanda mağlup olmuştu.

Milliler, 3 maç sonunda 6 puanla tüm müsabakalarını kazanan İsviçre'nin ardından 2. sırada bulunuyor.