Haberler

Kadın futbolunda Türkiye-İsviçre maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ile 1-1 berabere kalarak tarihi bir başarıya imza attı. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, bu maçın takım için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği İsviçre ile 1-1 berabere kalan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın Milli Takımı açısından çok kıymetli bir geceye şahitlik ettiklerini söyledi.

Kıragası, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istatistikler açısından bakıldığında ilk maça daha iyi verilere sahip olduklarını dile getirdi.

İsviçre takımının daha önce birçok uluslararası organizasyona katılmış bir ekip olduğunu vurgulayan Kıragası, "Atletik performans olarak bizim çok üstümüzde olan bir takım. O zaman iki devreyi farklı oynamamız gerektiğini fark ettik. İlk devrede oyunu tutan, daha sağlam bir savunmayla sahaya çıktık. İkinci devre hücum organizasyonlarımızı daha etkin kullanabileceğimiz şekilde oyuncularımızı sahaya sürdük. Son bölümde de arkayı beşleyip en azından skoru tutmak istedik. Çünkü çok fazla üstümüze gelmeye başlamışlardı. Böylelikle tarihte kadın milli takımları olarak İsviçre'ye karşı ilk defa puan aldık." ifadelerini kullandı.

Kıragası, Sinop halkına mahcup olmadıkları için ayrı mutluluk yaşadıklarını belirterek, hep birlikte çok kıymetli bir geceye şahitlik ettiklerini kaydetti.

İsviçre Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Rafel Navarro ise maçın genelinde kontrolün kendilerinde olduğuna işaret ederek, "Maçı kazanacak mücadeleyi sahaya yansıttık. Maçta kontrol bizdeydi. Türkiye bir gol buldu. Biz daha iyi oynadık, bizim daha fazla şansımız vardı kazanmak için. Daha çok gol atabilirdik." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt'ta zehirlenme şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı

İddia korkunç! 7 kişilik aile apar topar hastaneye kaldırıldı
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı

Büyük rezillik! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz

Bu anket bomba: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Esenyurt'ta zehirlenme şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı

İddia korkunç! 7 kişilik aile apar topar hastaneye kaldırıldı
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı detay! Eski vali alnından öpmüş

Firarinin abisinin anlattığı dikkat çekici: Vali, alnından öpmüş
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı

Türkiye'ye tek amaç için geldiler! İleride adlarını sıkça duyabiliriz