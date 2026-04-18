Kadın futbolunda Türkiye-İsviçre maçının ardından

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği İsviçre ile 1-1 berabere kalan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın Milli Takımı açısından çok kıymetli bir geceye şahitlik ettiklerini söyledi.

Kıragası, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istatistikler açısından bakıldığında ilk maça daha iyi verilere sahip olduklarını dile getirdi.

İsviçre takımının daha önce birçok uluslararası organizasyona katılmış bir ekip olduğunu vurgulayan Kıragası, "Atletik performans olarak bizim çok üstümüzde olan bir takım. O zaman iki devreyi farklı oynamamız gerektiğini fark ettik. İlk devrede oyunu tutan, daha sağlam bir savunmayla sahaya çıktık. İkinci devre hücum organizasyonlarımızı daha etkin kullanabileceğimiz şekilde oyuncularımızı sahaya sürdük. Son bölümde de arkayı beşleyip en azından skoru tutmak istedik. Çünkü çok fazla üstümüze gelmeye başlamışlardı. Böylelikle tarihte kadın milli takımları olarak İsviçre'ye karşı ilk defa puan aldık." ifadelerini kullandı.

Kıragası, Sinop halkına mahcup olmadıkları için ayrı mutluluk yaşadıklarını belirterek, hep birlikte çok kıymetli bir geceye şahitlik ettiklerini kaydetti.

İsviçre Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Rafel Navarro ise maçın genelinde kontrolün kendilerinde olduğuna işaret ederek, "Maçı kazanacak mücadeleyi sahaya yansıttık. Maçta kontrol bizdeydi. Türkiye bir gol buldu. Biz daha iyi oynadık, bizim daha fazla şansımız vardı kazanmak için. Daha çok gol atabilirdik." açıklamasında bulundu.