A Milli Kadın Futbol Takımı İrlanda'ya Yenildi
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-1 mağlup oldu. Türkiye, 3 puanla grupta 3. sırada yer alıyor.
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-1 yenildi.
Esenler Erokspor Stadı'ndaki karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, 49. dakikada Kader Hançar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Busem Şeker'in 80. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru eşitleyen İrlanda Cumhuriyeti, 89. dakikada Emily Murphy'nin golüyle müsabakayı 2-1 kazandı.
Puanını 12'ye yükselten İrlanda Cumhuriyeti 2. sırada yer alırken 3 puanı bulunan Türkiye 3. basamaktaki yerini korudu.
Gruptaki diğer maçta Slovenya, Yunanistan'ı 2-0 mağlup etti ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor