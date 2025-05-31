A Milli Kadın Futbol Takımı İrlanda'ya Yenildi

A Milli Kadın Futbol Takımı İrlanda'ya Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-1 mağlup oldu. Türkiye, 3 puanla grupta 3. sırada yer alıyor.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-1 yenildi.

Esenler Erokspor Stadı'ndaki karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, 49. dakikada Kader Hançar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Busem Şeker'in 80. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru eşitleyen İrlanda Cumhuriyeti, 89. dakikada Emily Murphy'nin golüyle müsabakayı 2-1 kazandı.

Puanını 12'ye yükselten İrlanda Cumhuriyeti 2. sırada yer alırken 3 puanı bulunan Türkiye 3. basamaktaki yerini korudu.

Gruptaki diğer maçta Slovenya, Yunanistan'ı 2-0 mağlup etti ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Türk takımlarının UEFA'dan aldığı ödemeler açıklandı! İşte zirvede olan takım

Türk takımlarının UEFA'dan aldığı para açıklandı! İşte zirvedeki takım
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'dan görülmemiş drone şovu! 5 yıldızı 5 farklı yerden getirdiler

Galatasaray'dan herkesi büyüleyen görülmemiş drone şovu
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'a veda etti

Donald Trump'tan Elon Musk'a veda
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.