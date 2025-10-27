Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, Cumhuriyet Bayramı’nı Galibiyetle Kutlamak İstiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, yarın Kosova ile oynayacakları maçı kazanarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak istediklerini açıkladı. Oyuncuların maça hazır olduğunu belirten Kıragası, seyircilere Türk kadınlarının sahada neler yapabildiğini göstereceklerini vurguladı.

UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında yarın Kosova'yı konuk edecek olan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, seyircilere Türk kadınının sahada neler yapabildiğini göstermek istediklerini söyledi.

Kıragası, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'ndaki basın toplantısında, Cumhuriyet Bayramı'nı maçı kazanarak bir gün önceden kutlamak istediklerini dile getirdi.

Oyuncuların hazır olduğunu ifade eden Necla Güngör Kıragası, "Son idmanımızı yapmak için de buradayız. Yarın yine çok disiplinli bir şekilde maça başlayan, set oynamaya çalışan, üçüncü bölgeye oyunu yığan, topun bizde kaldığı bir oyun göstermek istiyoruz. Hem işin keyfine varmak hem de gelen seyircilerimize Türk kadınının sahada neler yapabildiğini göstermek istiyoruz. O yüzden buradan da taraftarlarımıza seslenelim. Yarın bizi yalnız bırakmasınlar. Burada Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte kutlayalım." diye konuştu.

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Türkoğlu, "Umarım yarın da İzmir'de Cumhuriyet Bayramı'ndan önce galibiyet alır ve bu kutlamayı hep birlikte yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Takımı son antrenmanını yaparak maçın hazırlıklarını tamamladı.

Polonya Futbol Federasyonundan hakem Michalina Diakow'un yöneteceği karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

İstanbulluların uykularını kaçıran iddiada çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail terör estiriyor! O ülkeye saldırdılar
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Kapısı açık aracın içine bakan hemen telefona sarıldı! Gerçek bambaşka çıktı

Kapısı açık aracın içine bakan telefona sarıldı! Gerçek bambaşka çıktı
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.