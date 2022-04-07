A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti

STAT: Lokomotiv Plovdiv

HAKEMLER: Tanja Racic, Aida Jusufovic, Merima Homarac, Almasa Hodzic

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 7. maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Milliler, Lokomotiv Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısını 41. dakikada Ece Türkoğlu'nun attığı golle 1-0 önde kapattı. 88. dakikada Ebru Topçu ile bir gol daha bulan A Milli Kadın Futbol Takımı, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, sonuçtan ve oyundan memnun olduğunu söyledi. İlk deplasman galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduğunu belirten Kıragası, "Müsabakayı gol yemeden tamamlamamız sevindirici. Sırada İsrail maçı var. O karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanacağız. Hedefimiz üç puan" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor