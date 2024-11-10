A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya'yı 65-50 Yenerek EuroBasket 2025'e Katılımı Garantiledi

SALON: GOPASS Arena

HAKEMLER: Ivana Ivanovıc,, Hrvoje Cavar, Milosav Kaludjerovıc

SLOVAKYA: Jakubcova 3, Remenarova 2, Stasova 8, Mikulasikova 8, Buknova, Kovacikova 6, Moravcikova 2, Sedlakova, Mistinova 11, Dudasova 10

TÜRKİYE: Tilbe Şenyürek 8, Sevgi Uzun 5, McCowan 24, Sinem Ataş 6, Olcay Çakır Turgut 8, Alperi Onar 12, Elif Bayram, Meltem Yıldızhan 2, Derin Erdoğan, Gökşen Fitik, Ayşe Cora, Zeynep Gül

1'İNCİ PERİYOT: 9-19

DEVRE: 18-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 38-51

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası ( Eurobasket 2025) Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4'üncü maçında karşılaştığı Slovakya'yı 65-50'lik skorla mağlup etti. Milliler bu sonucun ardından F Grubu'nu ilk sırada tamamlamayı ve FIBA EuroBasket 2025'e katılmayı garantiledi.

Ay-yıldızlılar karşılaşmaya Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek ve Teaira Zyaire McCowan 5'iyle başladı. Karşılaşmanın ilk periyoduna üstünlüğünü hissettirerek başlayan Türkiye, bu periyotta rakibine sadece 9 sayı şansı verdi : 9-19. Özellikle McCowan ve Tilbe ile pota altında etkili olan Ay-yıldızlılar ilk yarıyı da 32-18 öne kapamayı başardı. Karşılıklı sayılarla başlayan 3'üncü periyotta da etkili oyununu sürdüren A Milli Takım farkı 16 sayı kadar çıkarırken final periyoduna da 51-38 önde gitti. Son periyotta hata yapmayan milliler maçtan 65-50 galip ayrıldı.

Milli takımda Teaira McCowan 24 sayı - 13 ribaund, Alperi Onar 12 sayı - 3 asist ve Sevgi Uzun 5 sayı - 5 asist - 3 ribaund ile oynadı. Slovakya'da ise Miroslava Mistinova 11 sayı kaydetti.