A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Karadağ maçı biletleri Biletix'te satışa sunuldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Karadağ maçı biletleri Biletix'te satışa sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 11 Kasım Çarşamba Karadağ ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın biletleri Biletix'ten alınabiliyor; fiyatlar 300 liradan başlıyor, loca 8-15 bin lira.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) Elemeleri'nde 11 Kasım Çarşamba günü sahasında Karadağ ile yapacağı 2. tur I Grubu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri Biletix üzerinden satın alınabilecek.
Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:
Loca: 8-15 bin lira
Saha İçi 1. Sıra: 3 bin lira
Saha İçi 2. Sıra: 2 bin lira
1. Kategori: Bin lira
2. Kategori: 700 lira
3. Kategori: 500 lira
4. Kategori: 300 lira