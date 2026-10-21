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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Karadağ maçı biletleri Biletix'te satışa sunuldu

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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 11 Kasım Çarşamba Karadağ ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın biletleri Biletix'ten alınabiliyor; fiyatlar 300 liradan başlıyor, loca 8-15 bin lira.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) Elemeleri'nde 11 Kasım Çarşamba günü sahasında Karadağ ile yapacağı 2. tur I Grubu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri Biletix üzerinden satın alınabilecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

Loca: 8-15 bin lira

Saha İçi 1. Sıra: 3 bin lira

Saha İçi 2. Sıra: 2 bin lira

1. Kategori: Bin lira

2. Kategori: 700 lira

3. Kategori: 500 lira

4. Kategori: 300 lira

Kaynak: AA
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