A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Kadrosu Belirlendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Kadrosu Belirlendi
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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı. Sporcular arasında Alperi Onar, Derin Erdoğan ve Teaira Zyaira McCovan gibi isimler yer alıyor.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik sporcu kadrosu belirlendi.

Ay-yıldızlıların FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası kafilesinde yer alan sporcular şu isimlerden oluşuyor:

Alperi Onar

Derin Erdoğan

Elif Bayram

Elif İstanbulluoğlu

Esra Ural Topuz

Gökşen Fitik

Olcay Çakır Turgut

Pelin Bilgiç

Sevgi Uzun

Sinem Ataş

Teaira Zyaira McCovan

Tilbe Şenyürek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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