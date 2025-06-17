A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Kadrosu Belirlendi
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı. Sporcular arasında Alperi Onar, Derin Erdoğan ve Teaira Zyaira McCovan gibi isimler yer alıyor.
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik sporcu kadrosu belirlendi.
Ay-yıldızlıların FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası kafilesinde yer alan sporcular şu isimlerden oluşuyor:
Alperi Onar
Derin Erdoğan
Elif Bayram
Elif İstanbulluoğlu
Esra Ural Topuz
Gökşen Fitik
Olcay Çakır Turgut
Pelin Bilgiç
Sevgi Uzun
Sinem Ataş
Teaira Zyaira McCovan
Tilbe Şenyürek
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor