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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Karadağ ile yarın ilk eleme maçına çıkıyor

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında yarın Karadağ'ı konuk edecek. Saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maç TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak; Dusart yönetimindeki ekip iyi başlangıç hedefliyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında yarın Karadağ'ı konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Başantrenör Frederic Dusart yönetiminde ilk maçına çıkacak ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ı mağlup ederek elemelere iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

Gruptaki diğer müsabakada ise İsrail ile Polonya karşı karşıya gelecek.

Toplam 24 ekibin mücadele edeceği elemelerde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Kaynak: AA
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