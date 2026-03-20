A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA sıralamasında 16. sıradaki yerini korudu
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 451,8 puanla FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması'nda 16. sıraya yerleşti. Özellikle 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri sonrası açıklanan listede, ABD birinci, Fransa ikinci ve Avustralya üçüncü sırada bulunuyor.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nin ardından dünya sıralamasını paylaştı.
Listede ABD zirvedeki yerini korurken, Fransa ikinciliğe yükseldi, Avustralya ise üçüncülüğe geriledi.
Kaynak: AA / Fatih Erel