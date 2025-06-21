A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi
2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki karşılaşmada Yunanistan'ı 83-72 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu karşılaşmasında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.
MİLLİ TAKIM ÇEYREK FİNALDE
Karşılaşmada Yunanistan'ı 83-72 yenen Milli Takım, grubunda ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Basketbol Takımı için bir tebrik mesajı yayınladı.
Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:
"FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda, grubunun son maçında Yunanistan'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Millî Kadın Basketbol Takımımızı yürekten kutluyorum."