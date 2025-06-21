A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi
Haber Videosu

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki karşılaşmada Yunanistan'ı 83-72 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu karşılaşmasında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

MİLLİ TAKIM ÇEYREK FİNALDE

Karşılaşmada Yunanistan'ı 83-72 yenen Milli Takım, grubunda ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Basketbol Takımı için bir tebrik mesajı yayınladı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda, grubunun son maçında Yunanistan'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Millî Kadın Basketbol Takımımızı yürekten kutluyorum."

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

A Milli Takım çeyrek finalde!
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.