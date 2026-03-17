Macaristan: 74-89

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5. maçında Macaristan'a 89-74 mağlup oldu. Türkiye, grubu 2 galibiyet ve 3 yenilgi ile 3. sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Julio Anaya, Orlando Varela, Nicolas Zivieri

TÜRKİYE: Sevgi Uzun 15, Olcay Çakır Turgut 4, Gökşen Fitik 11, Ayşe Cora Yamaner 6, Alperi Onar 12, Elif Bayram, Zeynep Gül 5, Derin Erdoğan 3, Sinem Ataş 4, Kennedy Burke 10, Melek Uzunoğlu, Esra Ural Topuz 4

MACARİSTAN: Takacs-Kiss 17, Dombai 1, Dubei 16, Aho 9, Torok, Juhasz 24, Varga 4, Lelik 10, Turner 8, Dul

1'İNCİ PERİYOT: 25-25

DEVRE: 41-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-66

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5'inci ve son maçında evinde konuk ettiği Macaristan'a 89-74 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye, grubu 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3'üncü sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
