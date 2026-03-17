2026 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 74 Macaristan: 89

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında Macaristan'a 89-74 yenilmesine rağmen grubu 3. sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Salon: Turkcell Basketbol Geliştirme Merkezi

Hakemler: Julio Anaya, Orlando Varela, Nicolas Zivieri

Türkiye: Sevgi Uzun 15, Kennedy Burke 10, Gökşen Fıtık 11, Olcay Çakır Turgut 4, Esra Ural Topuz 4, Elif Bayram, Şerife Alperi Onar 12, Sinem Ataş 4, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 3, Melek Uzunoğlu

Başantrenör: Andrea Mazzon

Macaristan: Dorka Juhasz 24, Reka Lelik 10, Debora Dubei 16, Nina Daniella Aho 9, Agnes Torok, Virag Kiss 17, Reka Dombai 1, Yvonne Turner 8, Aliz Varga 4, Panka Dulciena Dul

Başantrenör: Norbert Szekely

1. Periyot: 25-25

Devre: 41-52

3. Periyot: 52-66 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
