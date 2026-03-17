Basketbol: 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son maçında Macaristan'a 89-74 mağlup olmasına rağmen, grubunu 3. sırada tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı. Macaristan ise 2. sırada yer alarak finallere katılma hakkı elde etti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Orlando Varela (Honduras), Nicolas Zivieri (Brezilya)

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 4, Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 15, Beren Burke 10, Esra Ural Topuz 4, Ayşe Cora Yamaner 6, Alperi Onar 12, Elif Bayram, Zeynep Gül 5, Derin Erdoğan 3, Sinem Ataş 4, Melek Uzunoğlu

Macaristan: Aho 9, Dubei 16, Lelik 10, Torok, Juhasz 24, Takacs-Kiss 17, Dombai 1, Varga 4, Turner 8, Dul

1. Periyot: 25-25

Devre: 41-52

3. Periyot: 52-66

Beş faulle çıkan: 38.58 Zeynep Gül (Türkiye)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 5. ve son maçında Macaristan'a 89-74 mağlup oldu.

Bu sonuçla Türkiye, 2 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı.

İki takıma da maçın ardından sembolik Dünya Kupası bileti takdim edildi.

Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 2'sini kaybeden Macaristan ise grupta 2. basamakta yer aldı ve finallere katılma hakkı elde etti.

İki takımın da skor üretmekte zorlanmadığı ve yüksek isabetle oynadığı ilk periyot, 25-25 beraberlikle tamamlandı.

İki takımın da boyalı alandan sayılar bulduğu ikinci çeyrekte Lelik'in kazandırdığı sayılarla etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere çıkaran Macaristan, soyunma odasına 52-41 üstün gitti.

Başa baş bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyotta Macaristan, A Milli Takım'ın oyuna ortak olmasına izin vermedi. Macaristan, son çeyreğe 66-52 önde girdi.

Final periyodunda oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren Macaristan'a karşılık veremeyen ay-yıldızlı takım, sahadan 89-74 yenik ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
