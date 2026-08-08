Haberler

Milli Kadın Basketbol Takımı Berlin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası öncesi Berlin'de oynayacağı maçlar için hazırlıklarına devam ediyor. Taktik ve şut ağırlıklı antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu izledi. Kadroda değişiklikler yapılırken, takım Portekiz, Çekya ve Almanya ile hazırlık maçları oynayacak. Grup aşamasında Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyonda yer alacak milliler, hazırlıklarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren taktik ve şut ağırlıklı antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten ve TBF yöneticileri de takip etti.

Ay-yıldızlılarda Elif İstanbulluoğlu kampa katılırken Ayşenaz Harma, Ceren Akpınar ve Tuana Ayşegül Vural kadrodan çıkarıldı.

Milliler, 14 ve 15 Ağustos'ta Portekiz, 22 ve 23 Ağustos'ta ise Çekya ile hazırlık maçları oynayacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Berlin öncesinde Köln'e geçerek 26 ve 27 Ağustos'ta Almanya ile yapacağı hazırlık maçlarının ardından çalışmalarını tamamlayacak.

Ay-yıldızlıların FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası müsabaka programı (TSİ) şöyle:

4 Eylül Cuma:

18.30 Belçika-Türkiye

6 Eylül Pazar:

12.30 Türkiye-Avustralya

7 Eylül Pazartesi:

12.30 Porto Riko-Türkiye

Kaynak: AA
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Bu fotoğraf en çok o ülkeyi rahatsız etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Muğla'da evde çıkan yangın hasara yol açtı

Dalgınlığın bedeli çok ağır oldu
Kosova Meclisi'nde Başbakan Kurti'ye yumurtalı protesto

Başbakana mecliste yumurtalı saldırı! Muhalif vekil peş peşe fırlattı
Çatıdan eve girmeye çalışırken 3. kattan düştü

Eşi affetmeyince çatıya çıktı! Korku dolu anlar kamerada
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Elbistan'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk sulama kanalında bulundu

2 yaşındaki çocuk korkunç halde bulundu! Durumu ağır