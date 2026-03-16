Basketbolda Türkiye-Avustralya maçının ardından

FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 4. maçında Avustralya'ya 77-74 yenilen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Andrea Mazzon, kazanmayı hak ettikleri bir müsabakadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduğunu dile getirdi.

İtalyan başantrenör ile milli oyuncu Sinem Ataş, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avustralya'ya karşı başa baş bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Mazzon, "Takımımı tebrik ediyorum. Olimpiyatlarda bronz madalya kazanmış bir takıma karşı çok iyi mücadele ettik. Fiziksel olarak onlara müthiş cevap verdik. Oyuncular, maçın sonuna kadar ellerinden geleni yaptı. Yüreklerini ortaya koyarak mücadele ettiler. Gerçekten üzgünüm çünkü kazanmayı hak etmiştik. Top kayıplarından çok fazla canımız yandı. Japonya maçında sadece 9 top kaybı yapmıştık. Avustralya'ya karşı ise ilk yarıda 9 top kaybı yaşadık. Bu kadar çok top kaybetmemiş olsaydık ve onlar bunun sonucunda sayı bulmamış olsaydı belki de ilk yarıyı 10 sayı önde tamamlayabilirdik. Yorgunluk takımı biraz etkiledi. Alperi'nin takımdan ayrı kalması da elimizi zayıflattı. Ancak takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın sonundaki hakem kararlarına ilişkin görüşlerini paylaşan Andrea Mazzon, "Suçlu ve günah keçisi arayacak değilim. Pozisyonları soyunma odasında izledik. İki çok yanlış düdük vardı. Hakemlere takılmaktansa ilk devre yaptığımız top kayıplarına odaklanmak istiyorum. Maçı son bölümde çalınan düdüklere bırakmamamız gerekiyordu." diye konuştu.

A Milli Takım'ın ciddi bir gelişme kaydettiğini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Bu seviyede mücadele etmeyi, böyle maçları kaybederek öğrenmeniz lazım. Bugün gerçekten Berlin'de olmayı hak ettiğimizi kanıtladık. Buna yürekten inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Sinem Ataş: "Berlin'e gideceğimizi düşünüyorum"

Milli basketbolcu Sinem Ataş, elemelerde Macaristan ile yapacakları son müsabakayı kazanarak 2026 Dünya Kupası bileti alacaklarına inandığını aktardı.

Avustralya karşısında çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Sinem, "Buraya biraz yıpranarak geldik. Avustralya sert ve güçlü bir ekip. Onların sertliğine karşılık verdiğimizi düşünüyorum. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Kazansaydık çok güzel olacaktı ama hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız ve kazanacağız. Berlin'e gideceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.