A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Avustralya ile karşılaşacak
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 4. maçında Avustralya ile mücadele edecek. Milliler, gruptaki ilk iki maçında 1 galibiyet ve 1 yenilgi alırken, Avustralya iki maçı da kazandı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Ay-yıldızlılar, bugün Japonya ile kozlarını paylaşacak.
Grupta da yarın saat 14.30'da Macaristan-Arjantin ve saat 17.30'da Kanada-Japonya müsabakaları oynanacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan