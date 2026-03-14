A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Avustralya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 4. maçında yarın Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Milliler, C Grubu'ndaki ilk iki mücadelede 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Avustralya ise çıktığı iki maçı da kazandı.

Ay-yıldızlılar, bugün Japonya ile kozlarını paylaşacak.

Grupta da yarın saat 14.30'da Macaristan-Arjantin ve saat 17.30'da Kanada-Japonya müsabakaları oynanacak.