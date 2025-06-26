A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya Maçına Hazırlanıyor
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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası sıralama mücadelesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya ile yarın oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürdü.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası sıralama müsabakasında yarın Almanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde çalışmalarına devam eden milliler, Almanya maçı öncesinde yaklaşık 2 saat süren antrenman gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlılar, ilk sıralama maçında yarın TSİ 14.30'da Almanya ile mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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