A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya Maçına Hazırlanıyor
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası sıralama mücadelesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya ile yarın oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürdü.
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası sıralama müsabakasında yarın Almanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde çalışmalarına devam eden milliler, Almanya maçı öncesinde yaklaşık 2 saat süren antrenman gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlılar, ilk sıralama maçında yarın TSİ 14.30'da Almanya ile mücadele edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor